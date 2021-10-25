В Пензе продолжается активная подготовка к областному конкурсу красоты и таланта “Татар кызы Пенза – 2021”

В Пензе продолжается активная подготовка к областному конкурсу красоты и таланта “Татар кызы Пенза – 2021”. 24 октября прошел мастер-класс по кулинарному искусству, который был организован на базе культурного центра «ДОБРО». Финалистки доказали, что они являются лучшими из лучших!

Одной из главных целей проводимого мероприятия является воспитание девушек как будущих хозяек, хранительниц очага. С давних времён бабушки и мамы учили будущих невест секретам национального кулинарного мастерства, чтобы, придя в дом жениха, молодая хозяйка сумела удивить своими способностями, изяществом и душевностью .

Эту миссию на себя взяли организаторы конкурса, члены актива автономии.

На мастер-классе для девушек раскрыли секреты приготовления национального блюда «Кош теле» («Птичий язык»). С поставленной задачей все конкурсантки справились на «отлично».

Татарская автономия Пензенской области