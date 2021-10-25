Делегация из Республики Татарстан посетила школу в Челябинской области

19 октября “Среднюю общеобразовательную школу посёлка Муслюмово железнодорожной станции” Челябинской области посетила делегация конгресса татар из Республики Татарстан. Возглавил делегацию Альберт Бурханов – заслуженный деятель науки РТ, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар. Тема встречи – “Наши классные земляки”. Ее цель – патриотическое воспитание школьников через национальную культуру, традиции, обычаи.

Эта встреча была очень интересной, а так же пополнила библиотеку школы научно-краеведческой и православной литературой по истории татар.