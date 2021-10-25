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Делегация из Республики Татарстан посетила школу в Челябинской области

Делегация из Республики Татарстан посетила школу в Челябинской области

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 25.10.2021 0 4

19 октября “Среднюю общеобразовательную школу посёлка Муслюмово  железнодорожной станции” Челябинской области посетила делегация конгресса татар из Республики Татарстан. Возглавил делегацию Альберт Бурханов  – заслуженный деятель науки РТ, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар. Тема встречи –  “Наши классные земляки”. Ее цель –  патриотическое воспитание школьников через национальную культуру, традиции, обычаи.

Эта встреча была очень интересной, а так же пополнила библиотеку школы научно-краеведческой и православной литературой по истории татар.

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