В Пензе прошёл Всероссийский симпозиум приуроченный к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии

19 марта в Пензе прошёл Всероссийский симпозиум «Исторические предпосылки и основные этапы вхождения татар в орбиту исламской цивилизации», приуроченный к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. В нем приняли участие историки, общественные и религиозные деятели из регионов Поволжья, Москвы, а также ученые из Казахстана и Турции.

Организаторами мероприятия выступили: Духовное управление мусульман Российской Федерации, ДУМ Пензенской области и Всемирный конгресс татар.

Гостей приветствовали:

от лица губернатора Пензенской области О. Мельниченко – Министр внутренней и информационной политики Пензенской области П.С. Маслов;

от лица председателя ДУМ РФ муфтия шейха Р. Гайнутдина – первый заместитель, доктор теологии Д. Мухетдинов;

от лица председателя Милли шура, вице-премьера Правительства Республики Татарстан В. Шайхразиева – доктор исторических наук, член Милли шура (Национального Совета) Всемирного конгресса татар, главный редактор журнала «Туган жир. Родной край» Д. Исхаков;от Татарской национально-культурной автономии Пензенской области – председатель Ж.З. Туктаров , члены президиума Р.Х. Алюшев и Акжигитов Б. У.

Научный доклад профессора Дамира Мухетдинова был посвящен взаимосвязи триады рассматриваемых на симпозиуме исторических субъектов – российской государственности, как многонационального и многорелигиозного образования, религии ислам на территории России и современного татарского народа.

Несколько докладов симпозиума было посвящено теме сосуществования в России, а в частности, в Среднем Поволжье, народов – носителей различных религий и культур.

На этом акцентировал внимание собравшихся и председатель ДУМ Пензенской области И. Дашкин. «Одной из важных географических точек, связанных с темой нашего симпозиума, наряду с татарстанским Булгаром, рязанским Касимовым, саратовским Увеком, является наш пензенский Наровчат. Они являются многовековыми живыми свидетелями зарождения, укрепления и современного развития народов и культур, сформировавших российскую государственность. Всё это показывает насколько тесным образом в историческую и культурную ткань нашего общества вплетена мусульманская и татарская история», – сказал он.

С докладами также выступили: доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра исследования Золотой Орды и татарских ханств имени М. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан И. Измайлов, доктор исторических наук, проректор по научной работе «Институт регионального развития Пензенской области» В. Первушкин, кандидат исторических наук, заместитель директора медресе «Шейх Саид» ДУМ Саратовской области А. Хабибуллин и другие.

Духовное управление мусульман Российской Федерации представило участникам симпозиума широкую линейку новых научных изданий, в том числе пять вновь изданных трудов уроженца Пензенской области, богослова Мусы Бигиева (1875-1949).