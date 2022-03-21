Президент Татарстана встретился с олимпийской чемпионкой Камилой Валиевой

Рустам Минниханов поддержал спортсменку, отметив, что на Олимпиаде в Пекине она продемонстрировала выдающееся мастерство и высокий уровень подготовки. Он подчеркнул, что спортивные успехи Камилы Валиевой служат отличным примером для начинающих спортсменов. Затем Рустам Минниханов вручил Камиле Валиевой орден «Дуслык», а Алсу Валиевой – медаль «100 лет образования ТАССР».

Отметим, что Камила Валиева родилась в Казани в 2006 году. Начала заниматься фигурным катанием в 3,5 года. В 2012 году вместе с семьей переехала в Москву.

tatmsk.tatarstan.ru