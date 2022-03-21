На экскурсии по Старо-Татарской слободе казанцы узнали об истории пяти мечетей

Жители города побывали на экскурсии по мечетям, организованной Мэрией Казани совместно с экскурсоводом Джамилей Лукмановой. Во время двухчасовой прогулки по Старо-Татарской слободе казанцы узнали историю основания мечетей и их судьбу в советский период, познакомились с самыми видными имамами и благотворителями, а также побывали в Апанаевской мечети и мечети «Нурулла».

Экскурсия началась возле мечети Марджани, разрешение на строительство которой в XVIII веке дала Екатерина II. В XIX веке на протяжении 39 лет имамом мечети был богослов и просветитель Шигабутдин Марджани, именем которого она и названа. Мечеть была единственной действующей в советское время.

После этого участники экскурсии побывали в Апанаевской мечети, построенной в те же годы, что и мечеть Марджани, прошли к Голубой и Галеевской мечетям. Завершилась прогулка у мечети «Нурулла».

Участники смогли не только познакомиться с историей каждой из этих мечетей, увидеть их архитектурные особенности, но и узнать о том, какую роль сыграли купцы и благотворители, об имамах, которые служили там в разные периоды, и о татарских медресе.

kzn.ru