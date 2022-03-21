В селе Маскара Кукморского района началась реставрация мечети 1791 года

18 марта, в селе Маскара Кукморского района официально дали старт реставрационным работам в исторической соборной мечети, построенной в 1791-1793 годах купцом Габдуллой Утемишевым. Ожидается, что отреставрированное здание откроет свои двери через 2 года и будет передано в пользование единоверцам. На брифинге, посвященном этому долгожданному событию, выступили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, председатель комитета по охране объектов культурного наследия РТ Иван Гущин, начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Альберт Дирзизов, руководитель исполкома Кукморского муниципального района Азат Гарифуллин. В мероприятии приняли участие имамы Кукморского района, жители села, аксакалы, журналисты. Примечательно, что начало реставрации мечети совпало с Годом 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, а также днем ночи Бараат и с благословенной пятницей.

Мечеть является уникальным памятником татарской архитектуры, сохранившимся до наших дней. Храм был закрыт в 1920-х годах, затем был снесен минарет, и здание мечети вовсе стало использоваться в сельскохозяйственных целях. В 2000-х годах местными жителями были начаты реставрационные работы, но завершить начатое до конца не так и не удалось. Тем не менее, директор Кукморского районного краеведческого музея Лябюда Давлетшина, руководитель Совета аксакалов Кукморского района, имам-хатыб села Маскары Мунир хазрат Юсупов прилагают большие усилия по изучению истории мечети и доведению до местных жителей исторической ценности этого здания. Выступая перед собравшимися, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан Иван Гущин поблагодарил муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина за сохранение здания и внимание к вопросу его реставрации.

Иван Николаевич назвал историческим днем начало работ в этой старинной мечети, являющейся объектом культурного наследия регионального значения. Мечети – более 230 лет. Он отметил, что в течение последних 20 лет кукморцами предпринимаются усилия по сохранению этого памятника: почти ежегодно за счет благотворительных средств и бюджетных средств проводятся поэтапные работы.

– Сегодня мы даем старт не только реставрационным работам, но и проекту “Сохраним вместе”. Ремонт Маскаринской мечети будет вестись за счет благотворительных средств. И задача проекта “Сохраним вместе” – привлечь эти внебюджетные средства. Я уверен, что команда, занимающаяся восстановлением истории, это сделает, потому что мы делаем доброе дело. Мы должны донести до наших потомков этот уникальный объект культурного наследия, – сказал Иван Николаевич.

Иван Гущин поделился планом работ, которые будут проведены здесь в будущем. “В первую очередь начнем общестроительные работы по укреплению фундамента и стен, гидроизоляции, проведения водопровода, подготовки объекта, – объяснил он. – Мы уже получили от Камиля хазрата техническое задание на строительство тахаратханы, сейчас идет подготовка площадки. Но самое главное – в этом году здание мечети необходимо привести в нормативное состояние. С точки зрения оценки, оно находится в аварийном состоянии”.

Журналистам, участвовавшим в пресс-туре, было объявлено, что для сбора благотворительных средств на реставрацию мечети будет создан специальный сайт, сбор средств будет осуществляться мухтасибатом Кукморского района. Имена всех благотворителей также будут размещены на сайте. Расходование денег будет осуществляться под контролем комитета по охране объектов культурного наследия РТ и Главного инвестиционно-строительного управления РТ.

О важности восстановления исторической мечети в своем выступлении отметил и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, подчеркнув, что из ее стен вышло немало выдающихся татарских богословов. Примечательно, что в прошлом году на ежегодных Маскаринских чтениях он обратил внимание участников конференции на состояние мечети и сделал дуа за ее восстановление. Сегодня он призвал задуматься о планах ее использования после того, как мечеть будет отреставрирована и сдана в эксплуатацию.

После официальных выступлений собравшиеся, хазраты и журналисты своими глазами увидели внутренние помещения здания мечети, его сохранность, задали вопросы руководителям и специалистам по предстоящей работе.

Маскаринская мечеть – одноминаретная, двухэтажная, из кирпича. Мечеть построена по образцу мечети Марджани в Казани.

По словам руководителя Совета аксакалов Кукморского района, имам-хатыба села Маскары Мунира хазрата Юсупова, в помещении фарз-зала на втором этаже планируется создать зал для чтения намаза для мужчин, а в помещении зала для сунны – для женщин. Мечеть сможет вместить сразу 200 верующих. На первом этаже предполагается создать музей, учебные классы для детей и взрослых, столовую. Необходимо решить вопрос проведения света, газа, воды и заново отстроить тахаратхану. Как упоминал в своих воспоминаниях Шигабутдин Марджани, Маскаринская мечеть была в свое время очень авторитетным приходом. Ежегодно в медресе села получали знания десятки шакирдов, в мечети служили видные религиозные деятели. В медресе обучались представители духовенства Казанской, Уфимской, Вятской губерний, выдающиеся личности, такие как Габденнасыйр Курсави, Хусейн Амирхан и др.

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