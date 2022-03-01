В Пензе состоялся мастер-класс на тему: ​”Изучение исторического и культурного наследия”

24 февраля 2022 года в рамках Межрегионального культурно-просветительского марафона «Территория Талантов» в РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» состоялся мастер-класс на тему: ​«Изучение исторического и культурного наследия: воспитание молодого​ поколения через привлечение к написанию статей и проектов».

Целью данного мероприятия является привлечение внимания к вопросам сохранения родного языка, культурного и исторического наследия народов, живущих как на территории Пензенской области, так и в других регионах Российской Федерации.

Председатель РОО «ТНКА ПО» Туктаров Ж.З. поприветствовал участников круглого стола со словами: «Воспитание​ гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, не может быть успешно решено без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. Сегодня важно сохранить естественный процесс передачи и сохранения национальных духовных ценностей…»

Перед студентами и учениками выступил краевед, автор книг «История Татар Пензенского края» Алюшев Р.Х. он рассказал, как важно знать и изучать историю родного края, путем исследовательской и поисковой деятельности. Учитель истории Самочкина Г. Х.выступила перед ребятами с темой “Как нужно правильно искать материалы по краведению”, изучить историю своего рода, происхождение своей фамилии, прикоснуться к обычаям и традициям своего народа, изучить историю возникновения своего села, города, рек и др., через взаимодействие с архивами, музеями, научными сообществами.

Данное мероприятие проводится при грантовой поддержке Правительства Пензенской области.