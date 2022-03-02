В рамках программы «Казань – молодежная столица ОИС» в Казани планируется открытие арт-объекта

Стартовал конкурс на разработку эскизного проекта будущего арт-объекта. К участию в конкурсе приглашаются архитекторы, дизайнеры, художники и скульпторы. Заявки принимаются от творческих групп в возрасте от 18 до 35 лет.

На разработку концепции будет выделено 3 недели, а уже в конце марта пройдет общественное голосование за лучшую концепцию, которая будет реализована в мае этого года.

«Новый арт-объект должен отражать наши традиции, единство различных культур, подчеркивать связь поколений и олицетворять молодежь, устремленную в будущее. Быть современным и раскрывать Казань как территорию возможностей для разной молодежи, где есть все условия для самореализации молодых», – отмечает председатель Академии молодежной дипломатии, организатор основных мероприятий в рамках программы Дильбар Садыкова.

С положением конкурса можно ознакомиться сайте.

Заявочная кампания продлиться до 9 марта 2022 года. Для подачи заявки необходимо отправить сообщение на адрес электронной почты: [email protected] с указанием ФИО всех участников группы, возраста, образования (учебное заведение, год окончания), города.

Контактное лицо по проведению конкурса: Ермачкова Анжелика – специалист по работе с молодежью ГБУ «Молодежный центр Республики Татарстан», тел.: 8 (937)280-71-07.

minmol.tatarstan.ru