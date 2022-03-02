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В Челябинске состоится показ спектакля «Башмагым»

В Челябинске состоится показ спектакля «Башмагым»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 02.03.2022 0 11

В Челябинске состоится долгожданный показ знаменитого спектакля «Башмагым», посвященный юбилею со дня премьеры.

Вот уже 80 лет пьеса «Башмагым» не сходит со сцен татарских театров. Первая премьера музыкальной комедии по либретто Тази Гиззата на музыку Джаудата Файзи состоялась 1 марта 1942 года.

2 марта в 19.00 в театре ЧТЗ (г. Челябинск, пр. Ленина, 10) Челябинский татарский народный театр выступит с музыкальной комедией «Башмагым» (постановка Рената Аюпова – заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств РТ).

Конгресс татар Челябинской области 

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