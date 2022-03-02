В Татарской Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая открывается Всероссийский фестиваль «Народные мелодии»

2 марта в Татарской Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая открывается ежегодный Всероссийский фестиваль «Народные мелодии». Фестиваль основан в 2015 году и постоянно проводится в марте. Идейным вдохновителем данного праздника русской культуры и российского фольклора является руководитель одного из самых узнаваемых и ведущих коллективов России – Государственного оркестра народных инструментов РТ, народный артист России, профессор Анатолий Шутиков.

Истоки Всероссийского фестиваля «Народные мелодии» берут свое начало с одноименного конкурса народных ансамблей и оркестров. За долголетнюю историю этот фестиваль превратился из регионального мероприятия в один из крупнейших форумов народного искусства, известного по всей России. Благодаря данному фестивалю, Казань в короткий срок стала центром притяжения музыкальных коллективов страны и флагманом пропаганды игры на народных инструментах и народного искусства.

Участниками фестиваля в прошлые годы были ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Ансамбль Донских Казаков имени Анатолия Квасова, ансамбль танца «Лезгинка», всемирно известный ансамбль «Терем-квартет» и многие другие. В этом году в рамках фестиваля состоятся три концерта:

2 марта 2022г. – «Мир сквозь танец». Государственный академический ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» (Республика Дагестан)

Государственный академический ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» (Республика Дагестан) 17 марта 2022г. – «Весенний калейдоскоп». Государственный оркестр народных инструментов РТ под управлением Анатолия Шутикова, солисты – виртуоз игры на панфлейте Вячеслав Змеу (г.Москва), и Лауреат международных конкурсов, композитор Мария Селезнева (аккордеон, г.Москва).

Государственный оркестр народных инструментов РТ под управлением Анатолия Шутикова, солисты – виртуоз игры на панфлейте Вячеслав Змеу (г.Москва), и Лауреат международных конкурсов, композитор Мария Селезнева (аккордеон, г.Москва). 26 марта 2022г. – «Русский оркестр – русская душа». Ульяновский Государственный оркестр народных инструментов, один из ведущих творческих коллективов Ульяновской областной филармонии.

Все концерты фестиваля доступны по программе «Пушкинская карта».

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