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Телеканал «ШАЯН ТВ» запускает 4 сезон музыкального фестиваля «Сәйлән»

Телеканал «ШАЯН ТВ» запускает 4 сезон музыкального фестиваля «Сәйлән»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 02.03.2022 0 9

Главные задачи конкурса – поиск, выявление и поддержка одаренных исполнителей татарской народной, классической, эстрадной музыки и создание благоприятных условий для развития юных талантов и их творческого потенциала.  Ежегодно тысячи талантливых детей со всей республики принимают участие в конкурсе, а победители получают возможность выступить на большой сцене с профессиональными артистами.

Для того, чтобы стать участником нового сезона проекта «Сәйлән» необходимо записать песню, заполнить анкету и направить все на электронный адрес [email protected] до 3 июля 2022 года!

АНКЕТА УЧАСТНИКА

ПОЛОЖЕНИЕ

mincult.tatarstan.ru

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