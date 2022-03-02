Телеканал «ШАЯН ТВ» запускает 4 сезон музыкального фестиваля «Сәйлән»

Главные задачи конкурса – поиск, выявление и поддержка одаренных исполнителей татарской народной, классической, эстрадной музыки и создание благоприятных условий для развития юных талантов и их творческого потенциала. Ежегодно тысячи талантливых детей со всей республики принимают участие в конкурсе, а победители получают возможность выступить на большой сцене с профессиональными артистами.

Для того, чтобы стать участником нового сезона проекта «Сәйлән» необходимо записать песню, заполнить анкету и направить все на электронный адрес [email protected] до 3 июля 2022 года!

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