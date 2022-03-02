В Казани стартовал III тур V Всероссийского конкурса “Ак калфак”

Сегодня в Исполкоме Всемирного конгресса татар стартовал III тур V Всероссийского конкурса среди учениц школ и колледжей «Ак калфак». Участницы из разных районов Татарстана, а также Пензенской и Кировской областей, Удмуртской Республики встретились в Казани, где выберут победительницу “Ак калфак – 2022”.

Победителей районных и региональных этапов конкурса поприветствовал заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

– Конкурс ”Ак калфак” сохраняет наш язык и культуру, возрождает традиции национальной одежды, кулинарного мастерства татарского народа, – отметил председатель Национального совета.

Церемония открытия продолжилась первым этапом конкурса: девушки подготовили презентацию о своем родном крае, о семейных традициях. Кроме того, одним из самых важных заданий конкурса было изучение своей родословной, составление генеалогического древа, которое также было представлено членам жюри.

Каждая из участниц имеет свои таланты: кто-то вышивает гладью, кто-то вяжет игрушки, а кто-то создает замечательных картины из алмазной мозаики.

В III туре конкурса членами жюри стали председатель общественной организации татарских женщин” Ак калфак “Кадрия Идрисова, главный редактор татарской редакции журнала “Идель” Гулюса Закирова, заместитель главного редактора журнала ”Сююмбике” Гульнур Сафиуллина и др.

-Участницы конкурса “Ак калфак”, которые приехали из разных районов и регионов, возвращаются на свою малую родину и делятся опытом, полученным здесь. Они еще больше укрепляют татарский дух в своих родных краях, возрождают национальные традиции, служат примером для подрастающего поколения, – рассказывает Кадрия Идрисова.

В рамках программы для участников предусмотрены мастер-классы по приготовлению татарских национальных блюд. Итоги конкурса станут известны завтра: в Казанском Татарском государственном театре юного зрителя им.Габдуллы Кариева пройдет мероприятие “Фикердәшләр җыелган җирдә”.