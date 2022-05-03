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В Пензенской области объявляется конкурс “Татар кызы – Пенза 2022”

В Пензенской области объявляется конкурс “Татар кызы – Пенза 2022”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 03.05.2022 0 4

РОО “Татарская национально-культурная автономия Пензенской области” объявляет начало отборочного тура областного конкурса красоты и таланта “Татар кызы – Пенза 2022”.

Основные требования к участницам:
1. Возраст от 17 лет до 25 лет;
2. Статус – не замужем;
3. Интерес к татарской культуре, знание татарского языка, татарских традиций и обычаев;
4. Проживание на территории Пензенской области.

Все видеоматериалы отправляются на электронную почту автономии: [email protected] с темой сообщения “Татар кызы – Пенза 2022”.

Срок приёма заявок – до 30  июня 2022г.

Более подробно с Положением конкурса можете ознакомиться по ссылке https://penza.tatar/blog/28-04-2022/750.html

Татарская автономия Пензенской области

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