В Пензенской области прошел Форум татарских женщин «Женщина. Семья. Дети»

10 июня 2021 г. Председатель РОО «ТНКА Пензенской области» Туктаров Ж. З. принял участие в Форуме татарских женщин «Женщина. Семья. Дети», приуроченный к 6-летию создания региональной общественной организации «Ак калфак».

На мероприятии присутствовали председатель Законодательного Собрания региона Лидин В. К., начальник Управления внутренней политики правительства Пензенской области Маслов П. С., делегации из районов Пензенской области, Республики Татарстан, городов Москвы и Ульяновска.

В рамках официальной части состоялось вручение наград губернатора Пензенской области, Законодательного Собрания, Всемирного конгресса татар, Национального комитета общественного контроля России, Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Завершился мероприятие праздничным концертом.

Поздравляем Председателя Васильеву Э. Х. и активистов региональной общественной организации «Ак калфак» с этой знаменательной датой, желаем здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо татар Сурского края!

Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»