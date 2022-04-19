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В Пензенской области прошел конкурс «Татар кызчыгы, Татар малае-2022».

В Пензенской области прошел конкурс «Татар кызчыгы, Татар малае-2022».

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 19.04.2022 0 3

В Кузнецком районе Пензенской области состоялся финал конкурса «Татар кызчыгы, Татар малае-2022».

9 участников из 5 сел Кузнецкого района Пензенской области с компактным проживанием татар представили свои таланты.

Дети удивили жюри своими творческими способностями и интересными номерами. Выбрать лучших было как всегда очень сложно.

Абузярова Гульнара Алиевна член Татарской национально-культурной автономии Пензенской области  поблагодарила организаторов, детей и их родителей за вовлечение подрастающего поколения в дело сохранения татарской культуры, традиций и языка.

От имени Татарской национально-культурной автономии ребятам были  вручены памятные подарки.

Татарская автономия Пензенской области

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