В Уфе прошёл фестиваль юмора среди башкирских и татарских команд КВН «Шаян уйын 2022»

В Уфе Башкирская открытая лига КВН совместно с Госкомитетом РБ по молодежной политике и Лигой молодежной политики провели Фестиваль юмора среди башкирских и татарских команд КВН «Шаян уйын 2022».

По итогам Фестиваля:

Гран-при завоевали гости из Казани – «Әкәмәт»;

1 Место «Бер ЮЛ» (Салаватский район);

2 Место поделили “Тағыла ике” (Уфа) и “Теге өсәү” (Уфа);

3 Место так же досталось 2 командам “Нәмәкәй” (Аҡтанышский район) и “Сәтәкәй” (Уфа);

Лучшая женская роль – спецприз Общества башкирских женщин – Ангелина Халикова и Василя Каекбердина;

Лучшая мужская роль – спецприз от БАГСУ достался Арслану Хамитову из команды “Йыуаса” (Сибай);

В номинации “Лучшая шутка” – “Филпром” (Стерлитамак);

В номинации “Открытие фестиваля” – спецприз Башфонда “Тукмач ашы” (Нефтекамск)

Фестиваль юмора среди башкирских и татарских КВН команд «Шаян уйын 2022» проводится с целью сохранения и популяризации родных языков в молодежной среде и гармонизации межэтнических отношений. Благодарим наших партнеров Федеральную автономию башкир России и Дом дружбы народов РБ.