В Набережных Челнах прошел конкурс исполнителей татарских песен

В ДК «Энернетик» г.Набережные Челны Республики Татарстан 17 апреля 2022 года прошёл финальный гала-концерт конкурса исполнителей татарских песен «Безнең җырчы. Яңа буын» – «Наш певец. Новое поколение».

Организатором конкурса является филиал АО «ТАТМЕДИА» «ТРК «Чаллы-ТВ» радио «Күңел».

Конкурс эстрадной татарской песни «Безнең җырчы. Яңа буын» проводится в целях популяризации произведений татарских авторов и композиторов, приобщения молодежи к национальным культурным ценностям, выявления и поддержки талантливых исполнителей и развития их творческого потенциала.

Конкурс проходил в три этапа:

1 этап – предварительный онлайн отбор. Для того, чтобы попасть на первый этап конкурса необходимо было прислать видео сольного номера на электронный адрес.

2 этап – отборчный тур – прослушивание участников, по итогам которого остаются 25 участников.

3 этап – финальный гала-концерт, по итогам которого определяется один победитель.

На сцене встретились 25 финалистов из городов и районов Татарстана, Пензенской и Ульяновской областей, из Башкортостана. В конкурсе прозвучали татарские народные, популярные эстрадные песни. Финалисты выступили на одной сцене с такими известными звёздами, как Зуфар Билалов, Зухра Фархетдинова, Ильнат Фархуллин.

Пензенскую область представляла Марьям Тачукова ,обладающая уникальным голосом и вокальным талантом. Своим исполнением она покорила сердца строгого компетентного жюри.

Верим, что этот музыкальный конкурс надолго останется в душе каждого приятными мгновениями соприкосновения с миром прекрасного.

Татарская автономия Пензенской области