Татары Санкт-Петербурга проводят конкурс «Тукай, мәңге яшә йөрәкләребездә!»

26 апреля татарский народ отмечает день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, в этом году исполняется 136 лет со дня его рождения. День рождения Тукая в Республике Татарстан объявлен Днем родного языка.

Вот уже несколько лет в нашем народе живет прекрасная традиция – в день рождения поэта, в городе Санкт-Петербург, проводятся праздники поэзии. Тукай обладает такой божественной силой, как вечное солнце, наполняющее его красотой, источником света, жизненной силой, согревающее землю и души. Его стихи, как мелодичная песня, переходя из веков в век, заставляют нас плакать, смеяться, размышлять и не теряют своей актуальности и по сей день, даже если они были написаны почти веками назад.

Объявляется открытый городской фестиваль-конкурс чтецов в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области «Тукай, мәңге яшә йөрәкләребездә!»

В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений, граждане Российской Федерации.

Данный конкурс является открытым.

Конкурс проводится по трём возрастным категориям:

5-7 лет, 8-11 лет, 12-16 лет.

На просмотр участники представляют по одному конкурсному номеру на татарском или русском языках по номинациям:

• художественное слово (стихотворения Г.Тукая ) ( до 2,5 минут)

• вокальное исполнение (произведения на стихи Г.Тукая, песни о Г.Тукая, песни посвящённые творчеству Г.Тукая) ( до 2,5 минут)

• литературный театр (литературная композиция, этюд, пантомима) на основе творчества Г. Тукая (до 5минут с учетом выноса декораций).

Конкурс проходит в 2 этапа:

1 этап — отборочный тур видеозаписей (с 24 марта по 24 апреля).

2 этап. Награждение. По окончании номинации-обсуждение жюри, церемония награждения состоится 29 апреля 2022 г. 14:00 в Доме Дружбы Ленинградской области г. Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, д. 2

Заявки принимаются с 24 марта по 24 апреля 2022 года на электронную почту: [email protected]

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