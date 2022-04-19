В Азербайджане прошло мероприятие, посвященное 136-летию Габдуллы Тукая

17 апреля в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Азербайджанской Республике состоялось мероприятие, приуроченное к 136-летию великого татарского поэта, общественного деятеля и переводчика Габдуллы Тукая.

Организатором выступило общество татарских женщин «Ак калфак- Баку».

В начале мероприятия председатель организации Сания Альмяшева рассказала о биографии поэта и о его нелегкой судьбе.

В исполнении активистов общества прозвучали стихи Габдуллы Тукая «Ана догасы», «Милли моннар», «Иртә», «Кошлар», «Безнең гаилә», «Гали белән кәҗә», «Кошларга» и другие произведения поэта.

Юными актерами театрального кружка «Ак калфак» были показаны сценки по произведениям Тукая «Бала белән күбәләк» и «Кызыклы шәкерт». Тамилла Аббасова рассказала сказку «Су анасы».

В заключении всеми участниками и гостями мероприятия была исполнена песня «Туган тел».

Постоянное представительство Республики Татарстан в Азербайджанской Республике