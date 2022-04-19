В Железногорске прошел вечер татарской культуры

16 апреля, на сцене МБУК «Центр досуга» ЗАТО г. Железногорск прошло мероприятие в рамках реализации краевой программы «Сохранение национальных традиций народов Красноярского края». Программа мероприятия была насыщенная и разнообразная. Участники могли познакомиться с книгами, полученными от Исполкома Всемирного конгресса татар, а также брошюрами и фотоальманахами, изданными в гг. Казань и Красноярск; полюбоваться татарскими куклами и головными уборами. Основным «якорем» мероприятия был концерт «Мелодии весны» ансамбля татарской песни «Дуслык» ЗАТО г. Железногорск /бессменный руководитель ансамбля – Рахима Мухтаруллина/. 2022 год в творчестве ансамбля уже 24-й сезон. Ансамбль очень мобилен. Так, в 2021 году они радовали зрителей гг. ЗАТО г. Железногорск, Красноярск и Лесосибирск; сельских поселений Казачинского и Минусинского районов. В репертуаре коллектива татарские и русские песни, танцы татарские и башкирские.

Мероприятие стало настоящим праздником дружбы. Поздравить ансамбль пришел Глава ЗАТО г. Железногорска Игорь Германович Куксин. В своем выступлении он отметил , что «…очень важно сохранять культуру народов, проживающих в России. Концерт ансамбля татарской песни «Дуслык» г. Железногорска, посвященный Году культурного наследия народов России и проводимый в рамках краевых мероприятий, направленных на поддержание этнокультурных связей татар Красноярского края способствует сохранению духовных и культурных ценностей, в данном случае татарского народа, его языка и традиций. Стремление к сохранению традиций и культуры народами, проживающими вдали от исторической Родины, всегда вызывает самое высокое уважение… В нашем городе на градообразующих предприятиях, с первых дней их создания, трудится много выпускников Казанского авиационного института…».

Игорь Куксин вручил Благодарственные письма Главы города активу ансамбля.

Участников концертной программы также приветствовали: образцовый хореографический ансамбль «Арабески» / МБУК «Дворец культуры» г. Железногорска/ и председатель Совета Региональной татарской НКА «ЯР» В. Файзуллин, который вручил ветеранам ансамбля памятные сувениры, а участникам ансамбля Благодарственные памятные письма. Все творческие номера встречались зрителями бурными аплодисментами. Книги, брошюры и фотоальманахи, представленные на выставке, были безвозмездно переданы МБУК «Центральная городская библиотека им. М. Горького», для формирования минибиблиотеки татарской литературы.

После окончания концерта, зрители долго еще не отпускали участников ансамбля. В программе праздника также была дегустация национальных татарских блюд.