В Пензенской области прошла V детская исламская олимпиада “Алты авыл”

14 августа в селе Кикино Каменского района Пензенской области прошла V детская исламская олимпиада “Алты авыл”, организованная Центральной мечетью населенного пункта.

Ежегодно в работе принимает участие и Пензенская региональная общественная организация татарских женщин “Ак калфак”.

В этом году в олимпиаде участвовали более 100 детей из шести татарских соседних сел Пензенской области в возрасте от 5 до 16 лет, а также из татарских сел Городищенского (Средняя Елюзань) и Сосновоборского (Индерка) районов и г. Пензы.

Целью данного детского мероприятия является привлечение детей к духовно-культурному наследию, воспитание в детях интереса к знаниям, спорту и здоровому образу жизни.

С приветственным словом и пожеланиями удачи к участникам олимпиады обратились имам Центральной мечети с. Кикино Ильдус Такташов, председатель общественной организации “Общество татарской культуры” Каменского района Ряшит Девликамов, председатель ПРОО “Ак калфак” Эльмира Васильева.

Олимпиада проходила по разным номинациям : викторина на знание основ Ислама , конкурс чтения Корана наизусть, конкурс стихов на татарском языке, соревнования по борьбе “Корэш”, кулинарный конкурс.

ПРОО “Ак калфак” работала в жюри на конкурсе стихов и кулинарном конкурсе. Дети копили баллы за каждый конкурс, а затем меняли их на баракатной ярмарке на призы и сувениры.

Победители определялись по номинациям среди мальчиков и девочек отдельно. Победители и каждый участник олимпиады получили памятные подарки, дипломы. В завершении мероприятия состоялся праздничный обед.

председатель ПРОО “Ак калфак”

Эльмира Васильева