Ученики мусульманского центра «Просвещение» побывали в Казани

С 13 по 16 августа на экскурсиях в Казани побывали ученики екатеринбургского исламского просветительского центра «Просвещение». Вместе с родителями и воспитателями они посетили несколько мечетей в столице Татарстана, побывали в Булгаре и Кырлае – родном селе Габдуллы Тукая. Помощь в организации поездки оказали Постоянное Представительство Республики Татарстан в Свердловской области, Исполком Всемирного конгресса татар и Духовное управление мусульман Республики Татарстан.

В период пандемии 2020 и 2021 годов воскресная школа «Просвещение» не только смогла продержаться на плаву, но и восполнила потребность мусульманских семей Екатеринбурга в специализированном детском дошкольном учреждении. Во время мусульманского поста Рамадан-2021 сотрудники смогли провести несколько ифтаров, назвав их «семейными». В поездку в Казань тоже было много желающих, но поехали самые близкие друзья центра. В условиях пандемии это позволяет минимизировать количество социальных контактов и возможных заражений от посторонних людей. Пятнадцать детей и четверо взрослых-воспитателей недавно вернулись из Казани, с яркими впечатлениями. По словам Руслана хазрата Нурмаметова, все санитарно-эпидемиологические условия были соблюдены, везде, особенно в поездах дети были под постоянным контролем не только сопровождающих, но и начальника поезда. Тем не менее, впечатления от поездки надолго останутся в памяти.

Руслан НУРМАМЕТОВ, директор центра «Просвещение», г.Екатеринбург. «Поездка дала больше ожидаемого, спасибо всем, кто нам помог! Мы совершили эскурсию в преддверии Дня Республики и дня города Казани, по удивительным местам. Это Кырлай, Булгар, Белая мечеть, Академия Волжской Булгарии, музей Корана, Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, мечеть Ярдам. Вечерние прогулки по набережной, по парку Кырлай, аттракционы. Наши дети уникальны! Они ждут нашего участия в их духовном воспитании… Такие поездки очень нужны, они раскрывают нас, позволяют сплотиться и сдружиться.

Мы благодарны, всем, кто принял участие в организации этой замечательной поездки: Постоянному представительству республики Татарстан в Свердловской области, Всемирному конгрессу татар, Духовному управлению мусульман республики Татарстан, нашему гиду Раушании Миннуллиной и нашим славным друзьям, воспитателям Ирине Ахьяровой, Светлане Акмалетдиновой, Галии Дербеневой, Караматуло Негмонову, и всем ребятам, без них не было бы праздника. Ребята взяли огромную интеллектуальную нагрузку. Эта поездка останется в памяти ребят надолго».

Поездка в Казань – мечта многих татар, проживающих в регионах. Светлана Акмалетдинова однажды уже возила своего сына Амира в столицу Татарстана. Галия Дербенева – выпускница Казанского высшего мусульманского медресе «Мухаммадия», также поехала в Казань не в первый раз. Но этот раз, по их словам, стал особенный – в коллективе и с близкими единомышленниками.

Светлана АКМАЛЕТДИНОВА: «Хочется от всего сердца поблагодарить Конгресс татар, Духовное управление мусульман и персонально Ильдус хазрата и Раушанию апу Миннулину и всех, кто так или иначе участвовал в организации этой познавательной поездки для наших детей. Дети с первых минут были окружены заботой и вниманием и все влюбились в Казань. Мы на высшем уровне познали ее гостеприимство. (Очень хочется, чтобы и мы смогли воспитать в своих детях такие качества гостеприимства и душевной доброты). Каждый день проводились интересные, познавательные экскурсии с гидом Раушанией апой Миннулиной (за нее отдельная благодарность) – с гидом нам очень повезло. Она с лёгкостью влюбляет во все, о чем говорит. Запомнилось все. Это был настоящий праздник для души».

Галия ДЕРБЕНЕВА. «Слава Аллаху, мы съездили в Казань, чтобы показать ее детям. Это – большая радость для нас. Мы хотим показать детям исторические места, откуда мы – татары, произошли».

Эвелина ФАЙРУШИНА, 12 лет Верхняя Пышма: «Первое, что бросается в глаза по приезду в Казань – это счастливые лица людей, много уличных художников, родная татарская речь и главное мечети на каждом шагу.

Старинную архитектуру, великолепие мечети мы увидели в Булгаре. Там царит особая атмосфера, было удивительно прикоснуться к семивековой истории.

Мы познакомились с известным татарским поэтом Габдуллой Тукаем. Узнали о его тяжелом детстве, сильном духе и великих произведениях, он стал “ярким солнцем на небосклоне своего народа”.

Казань – город с большим сердцем, это можно почувствовать побывав в реабилитационном центре при мечети “Ярдем”, там мы познакомились с прекрасными людьми, которые обучают незрячих читать, глухонемых общаться, кормят голодных.

Хочу выразить огромную благодарность за интересное и познавательное путешествие в город Казань! Каждый наш день был наполнен яркими красками, новыми знаниями, весёлыми прогулками и вкуснейшей татарской кухней!»

Маша ЧЕПЕЛЕВА, 10 лет: “Впечатлений очень много, поездка превзошла все мои ожидания! Особенно понравилась экскурсия в г.Болгар. Мы совершали намаз в прекрасной Белой мечети! Рядом находится медресе, в котором можно учиться. Музей Корана поразил красотой и размерами Книги, историей. Многочисленные останки древних строений и возможность прикоснуться к истории.

Очень тронула биография Г.Тукая. Столько страданий он перенес, сохранил веру и остался в памяти народной. Понравился также Центр реабилитации инвалидов и его благотворительная работа.

Мне понравилась и сама Казань: Кремль, Мечеть Кул Шариф, озеро Кабан, парк Кырлай, и “полёт на карусели”, прогулки по улицам, где играла музыка и художник рисовал красивые картины! Понравилось место, где мы жили и еда. А ещё я познакомилась и подружилась со всеми ребятами. Спасибо всем, кто с нами был!»

Юлия ЧЕПЕЛЕВА, мама Маши: «Выражаем самую искреннюю благодарность всем организаторам, участникам, сопровождающим воспитателям, родителям и ребятам за эту прекрасную, интересную, познавательную и полезную поездку! Пусть опыт и впечатления от неё способствуют укреплению имана, дружбы наших детей!»

Азамджон, папа Караматуллы: «МашаАллах, детям все понравилось. Все сделано от души. Почаще бы таких мероприятий. Пусть Всевышний воздаст всем организаторам и всем, кто как-то содействовал этой поездке. По словам детей, сложно выделить что то одно. Понравилось все. Зарядили нас этой энергией поездки, своими впечатлениями, фотографиями и видео. Прочувствовали на некотором уровне, будто тоже чуть-чуть заглянули туда. Теперь, ин ша Аллах хотим съездить всей семьей».

Өлфәт АХЪЯРОВ, Диана Ахметшинаның бабасы: “Руслан хәзрәткә, һәм дә аның ярдәмчеләренә ата аналар, якын туганнар, дуслар исеменнэн чын күңелдән зур рәхмәтләребезне белдерәбез! Нинди зур бәхет бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган җирен күрү. Нинди зур шатлык Булгарда булу, кичке Казан, Идел буйларының сихри табигате белән танышу, Казан кремлендә булу. Бөек шагыйребез, Ватаныбызның данлыклы герое Муса Җәлил һәйкәле янында булу үзе зур бәхет түгелмени? Тагын да, Руслан хәзрәткә олы рәхмәт белдерәсе килә, шундый авыр вакытта курыкмыйча үз өстенә нинди йөк алганына. Бу аның балаларны ничек яратуын, аларны рухи яктан бай итеп тәрбияләргә тырышуын күрсәтә.

Шулай ук Казаныбызда зурлап каршы алып, Казаныбызның гүзәллеге белән таныштыручылар алдында баш иябез! Раббым гел шулай уңышлар белән изге юлларда гына йөрергә насыйп итсен, Амин!”

Организаторы поездки смогли заранее забронировать места в хостеле Казани. При покупке детских билетов на поезд воспользовались 50-процентной скидкой. Экскурсоводов и трансферы автобусом предоставляют Всемирный конгресс татар и Духовное управление мусульман Республики Татарстан. Если все сложится удачно, детские экскурсии в Казань через екатеринбургский центр «Просвещение» станут проводиться на постоянной основе.

Альфия Габдушева

Фавия Сафиуллина