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В Астрахани обсудили варианты разработки стратегии по сохранению исторической памяти татар

В Астрахани обсудили варианты разработки стратегии по сохранению исторической памяти татар

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 19.08.2021 0 47

В эти дни г. Астрахань с рабочим визитом посетил председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, начальник Комитета Исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими краеведами, профессор А.А. Бурханов.

Программа рабочей поездки включила в себя экскурсию по Татарской слободе в центре города совместно с общественным активом и жителями слободы.

В ходе встречи с жителями Татарской слободы и представителями городской интеллигенции, увлеченными историей и краеведением татар в Астрахани, были обсуждены варианты разработки стратегии по сохранению исторической памяти татар и объектов в Астраханской области, а также создание культурного центра на местности.

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