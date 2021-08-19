В Астрахани обсудили варианты разработки стратегии по сохранению исторической памяти татар

В эти дни г. Астрахань с рабочим визитом посетил председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, начальник Комитета Исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими краеведами, профессор А.А. Бурханов.

Программа рабочей поездки включила в себя экскурсию по Татарской слободе в центре города совместно с общественным активом и жителями слободы.

В ходе встречи с жителями Татарской слободы и представителями городской интеллигенции, увлеченными историей и краеведением татар в Астрахани, были обсуждены варианты разработки стратегии по сохранению исторической памяти татар и объектов в Астраханской области, а также создание культурного центра на местности.