29-30 августа на Старо-Татарской слободе развернется фестиваль «Печэн базары»

«Печән базары» – казанский ежегодный уличный фестиваль. Тематика фестиваля в этом году посвящается родовым династиям и семейным ценностям.
Программа фестиваля традиционно включает в себя дизайн-маркет, национальный фудкорт, мастер-классы для детей и их родителей, экскурсии по городу, сцену альтернативной музыки и другие тематические площадки.
ДИЗАЙН-МАРКЕТ
В работе дизайн-маркета принимают участие около 100 татарских дизайнеров, здесь традиционно будет представлена стилизованная татарская продукция. Национальные дизайнеры представят одежду и аксессуары с вышивкой, кошельки и обувь из кожи, предметы для домашнего интерьера, открытки и сувениры ручной работы.
ФЕРМА-МАРКЕТ / ФУДКОРТ
На фудкорте можно попробовать национальный street food и приобрести натуральные продукты от фермеров Татарстана. Местные производители предложат посетителям казылык, сыр, крафтовый чай и другую продукцию домашнего производства.
ЭКСКУРСИЯ
Оба дня фестиваля будут организованы бесплатные экскурсии по набережной озера Кабан и Старо-татарской слободе.
29-30 августа состоятся экскурсии “На самокате и велосипеде – вокруг озера Кабан” и “Забулачная республика” (на татарском языке)
На второй день фестиваля планируется экскурсия о купеческих династиях Татарской слободы на русском.
Начало экскурсий – у памятника Ш.Марджани.
Экскурсоводы: Радиф Кашапов, Айрат Файзрахманов, Лилия Калимуллина.
КВЕСТ
«О.К. квест» предлагает участникам примерить на себя роль кладоискателя и участвовать в поиске ханских сокровищ, запрятанных в озере Кабан и тщательно охраняемых сказочным Аждахой. «О.К. квест» – отличная возможность для отдыха с семьей и друзьями. Заявки к участию принимаются до 25 августа.
Организаторы квеста – онлайн разговорный клуб SkyTat и Уфимский книжный клуб.
ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ (29 августа)
На склоне у мечети Аль-Марджани состоится чайный лекторий от “Открытого университета”
Программа лектория:
- Открытая дискуссия: «Литература сегодня: запретные темы и ненаписанные произведения»
Модераторы: Луиза Янсуар – директор ТЮЗ им. Г.Кариева
Айдар Шайхин – директор Дома татарской книг
- Обмен опытом: «Слоу-ливинг по-татарски: можно ли замедлить время?»
Организатор: Лейла Лерон, блогер
Приглашённые гости: певица Илюса Хузина, хореограф Нурбек Батулла, каллиграф Айзат Мингазов
- Обзорная лекция: «40 проектов для 40 языков»
Римма Гумирова – координатор проекта «За языки РФ»
- Лекция «Сад – пространство личности»
Альфрид Бустанов, Ph.D.,
Заместитель директора Института истории им. Ш.Марджани
- «Я и 126 человек в шежере»
Лекция и мастер-класс, посвящённые шежере (родословной)
Диляра Гафиятуллина – составитель шежере с более чем 1000 имён, ведущая блога @tugannar_ и психологически-трансформационной игры
- Поэтический интерактив с участием молодых поэтов, музыкантов, актёров «Поэты и “просто пишущие стихи”»
Модератор: Гузель Закирова, молодая поэтесса.
“Ачык университет” – образовательная платформа, созданная на базе Всемирного форума татарской молодежи. На платформе представлены курсы на актуальные, интересные темы, увлекательные лекции с привлечением лекторов с глубокими знаниями и с современным мышлением.
МАСТЕР-КЛАССЫ | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
В дни фестиваля с 12 до 18 часов будут работать мастер-классы для детей и их родителей:
- Роспись имбирных пряников в форме татарских национальных узоров
- Браслеты и украшения из фетра
- Изготовлению головных украшений
- Орнаменты из глины
- Изготовление изделий из керамики с национальным колоритом
- Изготовление и роспись медово-имбирных пряников с национальной тематикой
- Арабская каллиграфия
Юных гостей фестиваля ждут мастер-классы от центра раннего развития “Ябалак”, от центра развития ребёнка “Сабыйлар”, от развлекательного канала для детей и подростков на татарском языке “Шаян ТВ” и журнала “Сабантуй” и аквагримм от “Салават күпере” и от Art!Wow.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МУЗЫКА
Музыкальный партнер фестиваля “Печән базары” – лейбл Yummy Music.
Сцена первого дня: Азат Гыймадиев, Элина, Илгиз Шәйхразиев, татарская рок-группа GAUGA и Тимур Ямалов (г.Уфа)
Второй день: Fauzia, Yatmas Dusai, Abadeli, KRAPIVA и рок-группа “Карт аяк”.
Начало фестиваля «Печән базары» 29 августа в 12:00 на набережной оз. Кабан. Вход свободный.
О ФЕСТИВАЛЕ
Фестиваль «Печән базары» (Сенной базар) впервые прошел в апреле 2013 года и был посвящен 100-летию со дня смерти татарского поэта Габдуллы Тукая. Целью фестиваля было воссоздание атмосферы эпохи начала XX века – время, когда жил и творил Тукай. Возле стен мечети Нурулла прямо на улице была развернута ярмарка. Место было выбрано не случайно – Сенной базар служил не только местом продажи различных товаров, но и местом, где татары Казани встречались и общались друг с другом, узнавали и сообщали новости, т.е. Сенной базар был центром культурной и общественной жизни татар Казани. Стоит отметить, что сто лет назад и мечеть «Нурулла» носила название мечети на Сенном базаре (Печән базары мәчете). Для всех участников ярмарки был введен дресс-код – в одежде обязательно должны были присутствовать элементы татарской национальной одежды городских жителей той эпохи.
Сенной базар (тат. Peçən bazarı, Печән базары) — торговый, общественный и культурный центр в Старо-Татарской слободе Казани в XVIII в. — начале 1930-х гг. Он представлял из себя восточный базар с характерным набором строений. Неоднократно упоминался в произведениях классика татарской литературы Габдуллы Тукая и других дореволюционных татарских писателей.
В этом году он проходит в рамках концепции “Милли кием”.
Фестиваль проводится Всемирным форумом татарской молодёжи.