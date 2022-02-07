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В Подмосковном Пушкино прошел ежегодный Фестиваль дружбы народов «Кышкы уеннар»

В Подмосковном Пушкино прошел ежегодный Фестиваль дружбы народов «Кышкы уеннар»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 07.02.2022 0 6

В мероприятии приняли участие председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан хазрат Аббясов, глава округа Максим Красноцветов, председатель Татарского культурно-просветительного центра Рамиль Фасхудинов, другие почётные гости.

Праздник объединил представителей разных национальностей и возрастов, познакомил с культурой и традициями татарского народа.

Участники мероприятия посмотрели концерт, попробовали
татарскую кухню, приняли участие в разнообразных конкурсах и играх.

Организатор – Татарский культурно-просветительский центр при поддержке администрации округа.

Полномочное представительство Республики Татарстан (Москва)

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