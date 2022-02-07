В Подмосковном Пушкино прошел ежегодный Фестиваль дружбы народов «Кышкы уеннар»

В мероприятии приняли участие председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан хазрат Аббясов, глава округа Максим Красноцветов, председатель Татарского культурно-просветительного центра Рамиль Фасхудинов, другие почётные гости.
Праздник объединил представителей разных национальностей и возрастов, познакомил с культурой и традициями татарского народа.
Участники мероприятия посмотрели концерт, попробовали
татарскую кухню, приняли участие в разнообразных конкурсах и играх.
Организатор – Татарский культурно-просветительский центр при поддержке администрации округа.