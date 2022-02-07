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Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Новосибирскую область

Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Новосибирскую область

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 07.02.2022 0 6

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл в г.Новосибирск. В Международном аэропорту Новосибирска его встретили президент РОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области», Член Национального Совета Всемирного конгресса татар Амир Гареев и
директор ГБУК Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр» Равза Тихомирова.

8 февраля Василь Шайхразиев встретится с министром культуры Новосибирской области Натальей Ярославцевой. Также состоится заседание с руководителями татарских общественных организаций Сибирского федерального округа. На нем будут подведены итоги прошедшего года и рассмотрен план работы на 2022 год.

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