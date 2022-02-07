В рамках литературной премии Ш.Камала стартует образовательный интенсив

8 февраля в рамках лаборатории премии Шарифа Камала для молодых переводчиков будет организовано два онлайн-урока:

– в 12.00, лекция «Об особенностях восприятия и перевода художественного текста». Спикер: к.п.н., доцент кафедры теории и практики перевода Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений КФУ, синхронный переводчик, преподаватель устного перевода, член Союза переводчиков России Просюкова Ксения Олеговна.

– в 14.00, мастер-класс на тему «Стилистические аспекты литературного перевода». Спикер: переводчик крупных международных мероприятий, преподаватель устного и письменного перевода, профессиональной этики переводчика и дипломатического протокола Сингатуллова Алия Амировна.

Онлайн-уроки пройдут в платформе Zoom. Желающим принять участие необходимо заполнить Google форму.

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