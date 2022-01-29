В преддверии Рамазана в мечетях Казани начнут обучать чтению Корана

Ровно за 2 месяца до наступления Священного Рамазана в мечетях Казани для всех желающих начнутся бесплатные курсы чтения Корана «От нуля до Корана». Программу обучения в столичных мечетях подготовили муфтият Татарстана и Центр подготовки хафизов Корана Гусмана ибн Гаффана КИУ. Специальные курсы предусматривают изучение Корана «с нуля»: начиная с освоения арабского алфавита и до правил чтения Корана. Курсы пройдут по 2 раза в неделю в течении двух месяцев. Занятия начнутся в первый день месяца Раджаб, т.е. 2 февраля в 7-ти мечетях города Казани при участии специалистов центра Коран-хафизов: «Рашида” (Цветочная, 24); «Энилер» (Газовая, 18); «Зангар» (Сары Садыковой, 8); «Казан Нуры» (Фатыха Амирхана, 3); «Нур Ислам» (Мусы Бигиева, 36); «Иман Нуры» (Дорожная, 32) и “Гаиля” (Файзи, 2).

Слушателям, успешно завершившим курсы, будут вручены сертификаты. Мероприятие проводится в рамках празднования 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии.

В хадисах Пророка Мухаммада ﷺ говорится: «Раджаб – месяц сева, Ша’бан – время полива, а Рамазан – время сбора урожая”/Cогласно этому хадису, мусульмане начинают подготовку к Рамазану за 2 месяца. При этом Рамазан считается месяцем Корана, так как в это время началось его ниспослание. Поэтому мусульмане традиционно за время Священного Рамазана стараются успеть прочитать Коран полностью. В связи с этим, ДУМ РТ призывает единоверцев посвятить предстоящий месяц Рамазан-шариф чтению Корана.

Все вопросы по урокам чтения Корана можно задать Габдрашиту хазрату Фаизову по телефону 89033062591.

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