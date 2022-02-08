Василь Шайхразиев встретился с министром культуры Новосибирской области Натальей Ярославцевой

8 февраля в г. Новосибирск прошла встреча заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева с министром культуры Новосибирской области Н.В. Ярославцевой.

В ходе переговоров был очерчен круг вопросов социокультурной интеграции. Как известно, осенью прошлого года в Дзержинском районе Новосибирска состоялась церемония открытия Центра татарской культуры. Тогда во дворе здания Шайхразиев вместе с другими почётными гостями посадили молодые саженцы. На сегодняшней встрече председатель Нацсовета отметил, что данное мероприятие является хорошим примером для руководителей татарских общественных организаций.

Ярославцева, в свою очередь, также выразила признательность за укрепление дружественных и партнёрских отношений между двумя регионами. “Сейчас идет подготовка к проведению национального татарского праздника – Сабантуя. К нам уже приезжала делегация Буинского района РТ”, – поделилась министр культуры.

Для справки. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Новосибирской области проживает 24158 татар. В 2019 году здесь был проведен один из важнейших национальных праздников – Федеральный Сабантуй. Тогда в качестве почетного гостя в мероприятии принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.