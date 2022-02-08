Республика Татарстан представила экспозицию на II Художественно-промышленной выставке-форуме «Уникальная Россия»

С 27 января по 13 февраля 2022 года в Выставочном центре «Гостиный двор» (г.Москва) проходит II Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».

Татарстан представил экспозицию для салона «Народные художественные промыслы России», где гости салона могут погрузиться в уникальную культуру татарской республики, ее историческое прошлое и постичь секреты старинных ремесел.

Отличительной чертой данной экспозиции является то, что впервые на выставке представлены все ведущие учебные заведения, занимающиеся подготовкой мастеров-прикладников республики: ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», ГАПОУ «Казанский техникум народных художественных промыслов», ГАПОУ «Казанское художественное училище имени Н.И.Фешина».

Так же свои изделия представили легендарные бренды Татарстана: Алексеевская фабрика художественного ткачества, руководитель Елизавета Терентьева; производство национальной обуви, народного промысла – кожаная мозаика «Сахтиан», руководитель Альфия Артемьева; признанные мастера: ювелир Равкат Мухаметшин, мастера по изготовлению музыкальных инструментов Джалиль Вильданов, Фарат Ханбеков, художник ДПИ Ринат Ахметов; дизайнер одежды, член Евразийской ассоциации дизайнеров Султан Салиев, мастерская керамики «Презент», руководитель Алсу Зубкова; авторское ателье «Бюро Бану» дизайнера Элары Шайхи; объединение мастеров «Миллихасите» Ильдара Гатауллина; одежда бренда «Guzellyk», руководитель Наталья Гимадиева и другие.

В рамках программы-форума 5 февраля состоялась презентация подарочного издания «Каталог народных художественных промыслов и ремёсел Республики Татарстан» «От тамги до Авангарда», изданного при поддержке Министерства культуры РТ, ИЯЛИ и Всемирного конгресса татар.

Презентацию проводили Рауза Рифкатовна Султанова — заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Доктор искусствоведения, Лауреат республиканской премии им. Д.Сиразиева, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, Лауреат республиканской премии им. Б.Урманче, Расых Фарукович Салахов, заведующий кафедрой изобразительного искусства и дизайна Казанского государственного института культуры, доцент, кандидат педагогических наук, член Союза дизайнеров России, Заслуженный учитель Республики Татарстан, Равкат Азатович Мухаметшин, ювелир, член Творческого союза художников России.

Справка Наступивший 2022 год объявлен Президентом России В.В. Путиным Годом культурного наследия народов России. Выставка-форум «Уникальная Россия» отражает красоту и богатство регионов России, соединяет прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Отличительной чертой выставки является ее мощная историческая составляющая.

II выставка-форум «Уникальная Россия» в этом году посвящена: 1160-летию зарождения Российской государственности; 350-летию Императору Петру I; 100-летию СССР; 90-летию Северному Морскому Пути, 875-летию основания г. Москвы. В рамках «Уникальной России» будет также представлен проект, посвященный 140-летию Всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве 1882 года. «Уникальная Россия» – это более 20 выставок и арт-проектов внутри одной выставки, площадь 10 000 кв.м, 53 региона Российской Федерации, более 1200 участников, 1500 художников из 4-х творческих союзов и 3-х Ассоциаций; 23 000 посетителей, 35 деловых и культурных мероприятий, 37 показов дизайнерских коллекций одежды. Форум проводится при поддержке Министерства финансов Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей России.