Василь Шайхразиев ознакомился с выставкой “Мусульманский мир Сибири”

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область посетил Соборную мечеть города. Здесь его встретили муфтий, руководитель Духовного управления мусульман Новосибирской области Салим хазрат Шакирзянов и председатель Духовного управления мусульман г. Новосибирска и Новосибирской области Рафаиль хазрат Сулейманов. Новосибирская Соборная мечеть построена в 1998 году на пожертвованные прихожанами средства, также при поддержке Новосибирской обладминистрации, мэрии города.

4 февраля 2022 года в Новосибирске открылась первая межрегиональная выставка “Мусульманский мир Сибири”. Она посвящена 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Выставка работала 4-7 февраля. Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев в Соборной мечети г. Новосибирска ознакомился с экспонатами представленными на этой выставке. Среди них волос Пророка и личные вещи Посланника Аллаха, привезённые в Сибирь на выставку из Дагестана.

Напомним, на выставке “Мусульманский мир Сибири” прошли открытые лекции на тему семьи и воспитания детей, исламское образование, халяльный образ жизни. Также работал кинолекторий, где демонстрировали документальные и художественные фильмы о Пророке Мухаммеде и великих людях Ислама. Посетители смогли приобрести халяльные продукты, восточные сладости, литературу, украшения и различную мусульманскую атрибутику.

Выставка собрала на торжественную церемонию муфтиев региональных централизованных религиозных объединений, входящих в систему Духовного Собрания мусульман России принадлежащего муфтию Альбиру Крганову, религиозных деятелей из Татарстана, Дагестана, представителей разных конфессий России, органов власти, национальных и общественных объединений.