Рустам Минниханов высказался о популяризации татарского языка

Во время встречи с молодыми учеными, которая прошла накануне, глава Татарстана поделился своим мнением по поводу татарского языка. Он полагает, что необходимо популяризировать изучение татарского языка и других языков народов, проживающих в Татарстане: «Для нас это самая больная тема. Не только татарский язык, но и чувашский, марийский, удмуртский и другие языки тоже важны. Понятно, что все мы должны хорошо знать русский, но нельзя забывать и родные языки наших народов. Но одной методикой не поможешь, должно быть желание изучать язык. Нужно раскрыть желание. Надо популяризировать родные языки, чтобы в семьях на них общались».

Рустам Минниханов особенно подчеркнул, что знание нескольких языков – это большое конкурентное преимущество выпускников образовательных организаций, тем более «если человек идет в науку».

Лика Исаева

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