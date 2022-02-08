Татарский театр оперы и балета возродил традицию камерных концертов

К середине XIX века камерные концерты были не­отъ­ем­ле­мой ча­стью ев­ропейской музыкальной жиз­ни. Традиционными такие концерты были и в рамках первых лет проведения Шаляпинского фестиваля в Казани. Правда со временем эта практика была утрачена.

«Мы возрождаем традицию, которая существовала еще у истоков создания фестиваля. Благодаря камерным концертам мы хотим показать нашему слушателю уже полюбившихся артистов с иной стороны. Ведь исполнять камерные сочинения совсем не то же самое, что партию в опере — они требуют филигранной работы над звуком, словом», — рассказала заведующая литературной частью театра Жанна Мельникова.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Первым таким концертом стал музыкальный вечер «Поэзия серебряного века в вокальной музыке русских композиторов», который прошел в камерном зале ГБКЗ имени Сайдашева.

Солисты Татарского театра оперы и балета Венера Протасова и Артур Исламов исполнили два вокально-инструментальных цикла. Концертмейстером выступила Алсу Барышникова.

В исполнении Венеры Протасовой в этот вечер прозвучали Шесть романсов ор. 38 Сергея Рахманинова на стихи поэтов серебряного века, а Артур Исламов представил вокальный цикл «Петербург» Георгия Свиридова на стихи Александра Блока.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Вокальная поэма «Петербург» Свиридовым была написана специально для выдающегося дуэта Дмитрия Хворостовского и пианиста Михаила Аркадьева. Немногие берутся за исполнение непростого цикла целиком, именно поэтому сочинение звучит со сцен крайне редко.

«”Петербург” — это психологическая драма, которая требует от вокалиста определенной подготовленности. Не проста как музыкальная фактура, так и эмоциональная наполненность каждого номера. Свиридов очень точно ухватил характер и настроение стихотворений Блока. Задачей же музыкантов является войти в это состояние и поделиться им со слушателями», — рассказал Артур Исламов.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Кстати, весь цикл «Петербург» в этот вечер прозвучал в Казани впервые.

Вокальный цикл Рахманинова, исполненный Венерой Протасовой в тандеме с Алсу Барышниковой, принадлежит к позднему периоду творчества композитора. Барышникова отмечает, что из-за развитой фактуры партии фортепиано сложно определить, являются ли номера цикла романсами для голоса в сопровождении фортепиано или концертом для фортепиано в сопровождении голоса.

«Это последний вокальный цикл Сергея Васильевича, написанный еще до эмиграции, в России. Чарующие вокальные мелодии соединяются здесь с развитой по фактуре фортепианной партией, которой принадлежит определяющееся значение в передаче музыкального образа», — подчеркнула Барышникова.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

В рамках параллельной программы Шаляпинского фестиваля состоится еще один камерный концерт.

13 февраля выступят участники фестиваля — солисты российских театров Алексей Тихомиров, Ирек Фаттахов, Владимир Целебровский, Дамир Закиров, Любовь Добрынина и другие. В этот вечер они исполнят русские песни из репертуара Федора Шаляпина, а концерт будет приурочен ко дню рождения выдающегося баса.

«Все знают Шаляпина как гениального оперного певца, но далеко не всем известно, что он был и прекрасным камерным исполнителем. Он относился с пиететом к камерным концертам, а произведения подобных программ исполнял особенным способом», — рассказала Мельникова.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Музыкальный вечер состоится в камерном зале Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru