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В детской библиотеке Камских Полян познакомили с обычаями татарского народа

В детской библиотеке Камских Полян познакомили с обычаями татарского народа

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 08.02.2022 0 5

Культура и обычаи каждого народа обладают богатой историей и многовековыми ценностями. В наше время во многих народах возрождаются традиции, возвращаются к истокам народные песни и танцы. Постепенно знания культуры своего народа набирают популяризацию среди молодого поколения.

Чтобы закрепить знания о своём крае, во всех библиотеках Нижнекамского района сейчас проходят различные тематические мероприятия, концертные программы, выставки, инсталляции и встречи с интересными людьми, местными авторами. Историческое путешествие «Мир дому твоему: традиции и обычаи татарского народа» прошло для воспитанников ЦДТ «Радуга» и их руководителя Натальи Мироновой. Сотрудники библиотеки А. Шагаева и Г. Набиуллина познакомили детей с культурой татарского народа, показали традиционные национальные костюмы и их орнаменты.

Рассказали про женские и мужские традиционные наряды. Ребята усвоили для себя значение некоторых слов, обозначающих татарскую национальную одежду. Каждый узнал для себя много нового, интересного и закрепил полученные знания.

Дарья Редюкова
nizhnekamsk-rt.ru

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