Василь Шайхразиев встретился с активом татарских общественных организаций Сибирского федерального округа

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в городе Новосибирск. Сегодня здесь состоялась встреча с руководителями татарских общественных организаций Сибирского федерального округа. Модератором встречи стал президент РОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области», Член Национального Совета Всемирного конгресса татар Амир Гареев.

Василь Шайхразиев поприветствовал участников мероприятия и выразил благодарность руководству Новосибирской области. Он отметил, что результатом плодотворной совместной деятельности стали проведение Федерального Сабантуя, открытие нового здания Татарского культурного центра и т.д. Председатель Национального Совета отметил, что встречи с соотечественниками в федеральных округах проводятся с 2018 года.

Также на заседании присутствовали Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев, Начальник управления общественных связей мэрии города Новосибирска Игорь Щукин, Председатель Духовного управления мусульман Новосибирской области, муфтий Салим хазрат Шакирзянов, председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман г.Новосибирска и Новосибирской области Рафаиль хазрат Сулейманов, представители Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Республики Хакасия и др.

Представители татарских общественных организаций Сибирского федерального округа отметили, что мероприятия, посвященные традициям и культуре нашего народа, пользуются большим успехом и всегда находят отклик в сердцах зрителей.

Ко встрече в режиме онлайн присоединились Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков, Начальник Управления информационной службы и по связям со СМИ Всемирного конгресса татар Гульназ Шайхиева и Начальник комитета по работе с татарскими краеведами Альберт Бурханов.

Ильгиз Халиков ознакомил присутствующих с действующими проектами: среди них конкурс чтецов “Джалиловские чтения”, конкурс на получение грантов Правительства РТ для поддержки общественных организаций в регионах РФ, участвующих в реализации этнокультурных проектов и др.

Кроме того, было рассказано о деятельности общественной организации

татарских женщин “Ак калфак” и о таких проектах Всемирного конгресса татар как “Татарча диктант”, “Татар кызы”, “Татарча КВН” и др. Василь Шайхразиев призвал наших соотечественников активно принимать участие в мероприятиях, проводимых конгрессом.

В ходе встречи председатель Национального Совета рассказал о мероприятиях, которые пройдут по случаю 1100-летия принятия ислама, напомнил, что в этом году исполняется 30 лет со дня образования Всемирного конгресса татар.