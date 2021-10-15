В Полпредстве Татарстана прошёл круглый стол проекта «Миллиард.татар»

В Полномочном представительстве РТ в РФ 14 октября прошел круглый стол проекта «Миллиард.татар».

Основной темой стала Всероссийская перепись населения, которая онлайн стартовала сегодня – 15 октября, она продлится по 8 ноября 2021 года.

В работе круглого стола принял участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

По приглашению Полпредства в обсуждении предстоящей Всероссийской переписи населения также приняли участие известные в разных сферах деятельности москвичи – татары и выходцы из Республики Татарстан.

Это заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов, первый заместитель председателя Московского совета ветеранов генерал-полковник Расим Акчурин, заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Айдар Аганин, Герой России Марат Алыков, народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов, директор ГБОУ Школа N1186 им. М.Джалиля Роза Шакирова, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, председатель Правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин, заслуженный артист России Владимир Кудашев, экс-полпред Татарстана в РФ, доктор политических наук Назиф Мириханов, академик РАЕН Ильдар Утямышев.

Все участники говорили о важности переписи населения. Это единственный способ получить полную информацию о населении – жилищных условиях, структуре семьи, национальности и уровне образования. И именно на основе этих данных решаются все социально-экономические вопросы страны. Последняя перепись состоялась в 2010 году.

Участники отмечали, что наша страна – многонациональная и многоконфессиональная, поэтому очень важно сохранить свою национальную идентичность. Данные переписи лягут в основу не только социально-экономического развития, но и в основу формирования культурных межэтнических отношений. Для нашей многонациональной России это очень важно.

Также на встрече обсуждали состояние татарской общины Москвы, вопрос о попытках вычленить мишарей из татар в отдельный народ.

Модератором круглого стола выступил представитель проекта «Миллиард.татар» Тимур Рахматуллин.

Запись встречи можно будет увидеть на сайте https://milliard.tatar/

tatmsk.tatarstan.ru