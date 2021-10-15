За первые девять часов в переписи населения онлайн поучаствовали почти миллион россиян

За первые часы со старта Всероссийской переписи населения в акции приняли участие уже 983 тыс. человек — они заполнили анкеты через портал госуслуг. Об этом сказал на пресс- конференции «33 вопроса о главном: через перепись — в будущее» замглавы Росстата Павел Смелов.

«На портале госуслуг уже переписалось 983 тыс. человек. Возможность внести свои данные этим способом у россиян есть до 8 ноября, последнюю неделю контрольный обход проведут переписчики — кампания продлится по 14 ноября. В труднодоступных районах страны — до 20 декабря», — напомнил представитель госстатистики.

Жители Татарстана, которые зашли на специальный ресурс госуслуг еще до наступления 15 октября, уже могли заполнить переписную анкету, заметила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

«Страна большая, поэтому ресурс начал работать с нолей часов на Камчатке. Но все, кто воспользовался возможностью переписаться чуть раньше, не должны волноваться: их данные попадут в общую базу», — сказала руководитель регионального ведомства.

В первые дни заполнить переписанную анкету можно будет именно на портале Госуслуг и на стационарных переписных участках, сейчас переписчики проходят обучение, они пойдут по домохозяйствам через три дня.

Ильгиз Гильманов

tatar-inform.ru