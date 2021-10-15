Муфтий Татарстана: Причислять себя к чужому народу — это грех

В хадисах сказано, что причисление человека к чужому племени — это грех, а безосновательное приобщение себя к целому народу является еще большим грехом для мусульманина. Такое мнение выразил муфтий РТ Камиль Самигуллин в беседе с корреспондентом «Миллиард.татар».

По словам муфтия, речь идет о хадисе, который передал аль-Бухари. Дословно он звучит так: «Любой (человек), который объявляет себя сыном не своего отца, зная, что (на самом деле) это (не так), непременно отверг (благо данное ему, что является большим грехом), что же касается заявляющего о своей принадлежности к тому племени, с людьми которого у него нет родственных связей, то пусть он (приготовится) занять свое место в огне».

Как отметил муфтий, хадис имеет очевидный смысл. Из него следует, что причисление себя к племени, к которому не имеешь кровного отношения, является большим грехом. «Слово “каум” с арабского переводится и как “племя”, и как “народ”. Народ имеет более широкий смысл, а племя подразумевает объединение людей, связанных семейно-родовыми отношениями. Отсюда можно сделать вывод, что причислять себя к чужому племени — это грех, а безосновательное приобщение себя к целому народу является еще большим грехом», — уверен Самигуллин.

По мнению муфтия, хадис является явным опровержением для тех, кто считает, что в исламе нет наций.

«Всевышний Аллах сам в Коране сообщает нам, что Он создал людей разными народами: “О люди! Мы поистине сотворили вас из мужчин и женщин и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Но самый достойный (человек) из вас перед Аллахом более богобоязненный. Поистине Аллах Знающий, Сведущий” (Сура “Аль-Худжурат”, 13-й аят). А если сам Аллах создал нас татарами, башкирами или русскими, то имеем ли мы право отказываться от своего народа и стесняться того, какими нас создал Аллах? Стало быть, и заявлять о своей национальной принадлежности к тому народу, к которому ты не имеешь родственного отношения, тоже будет означать сопротивление воли и предустановлению Всевышнего», — пояснил муфтий.

Камиль хазрат привел такой пример. Во времена, когда Пророк совершил хиджру в Медину, на этой земле жили два противоборствующих племени: аус и хазрадж. Приняв ислам, война между ними прекратилась, но они, став братьями по вере, не перестали называться именами своих племен. Они называли себя не просто мусульманами, а продолжали обозначать себя как аус и хазрадж.

«Существует мнение, что нация, милләт – понятия нового времени. Однако во все времена арабы называли себя арабами, персы – персами и так далее. И в одном из своих хадисов Пророк говорит: “Аллах создал небеса, выбрал верхнюю часть, и поселил там тех, кого захотел, потом создал остальные творения, и избрал среди творений сынов Адама (алехи салям), и из сынов Адама (алехи салям) избрал арабов, из арабов избрал племя Мудар, из Мудар избрал племя Курайш, из Курайшитов избрал сынов Хашима, и избрал меня из сынов Хашима. И я (происхожу) из родословной Хашима, из лучших к лучшим, и кто полюбил арабов, то из-за любви ко мне полюбил их, а тот, кто ненавидит арабов из-за ненависти ко мне, ненавидит их”. (Мустадрак, 6953, Шуабуль иман, 1330). Из этого хадиса следует, что понятия народов, наций, племен существовали и во времена Посланника», — подчеркнул муфтий.

Камиль хазрат Самигулин напомнил, что в преддверии переписи населения актуализируется также идея «булгаризма» среди татар. Одним из первых татарских историков, обратившихся к проблеме этногенеза татар, является Шигабутдин Марджани. Он написал труд «Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар» (Кладезь сведений о делах Казани и Булгара). Марджани приводит доказательства в пользу преемственности между культурами Волжской Булгарии и Казанского ханства, но не призывает отказываться от этнонима «татары», а, напротив подчеркивает, что татары являются, прежде всего, татарами. И Мухаммад Мурад Рамзи в своих исторических трудах тоже применяет этноним татары. И именно под этим именем миру стали известны великие представители нашего народа.

«Нет ни одной причины для того, чтобы татары стеснялись своего происхождения или отказывались от него. Наш народ проживает удивительную и очень поучительную для других судьбу, подарил много выдающихся и великих личностей для России и мира, построил одну из самых крепких и сильных республик в стране… Наши деды и прадеды пролили много крови и пережили много страданий во имя нашей религии и нашего народа. Они не жалели ради этого своих жизней. Всевышний по своей мудрости сделал нас мусульманами и татарами. И мы не имеем права сопротивляться Его Воле», — считает муфтий.

Перепись станет для татарского народа своего рода испытанием. И одновременно может обернуться большими возможностями и перспективами, потому что перепись покажет: много ли татар в России, признают ли татары себя таковыми, есть ли у татар свои интересы, стоит ли обращать внимание на национальные интересы татар?

«Чем большей окажется численность татар, тем громче будет слышан наш голос. И чем громче будет наш голос, тем будет очевиднее, что с татарами нужно считаться», — уверен Камиль Самигуллин.

tatar-inform.ru