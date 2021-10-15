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Татарский чай стал участником конкурса «Вкусы России»

Татарский чай стал участником конкурса «Вкусы России»

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 15.10.2021 0 4

Татарский чай участвует в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Из трех разных регионов можно выбрать по 1 бренду с 20 октября по 7 ноября. Для татарского чая ягоды и травы обираются вручную в уникальных эко-районах Татарстана.

Уникальность и особенность чая – татарский купаж. В него вошли мята, душица, зверобой, цветки липы и ягоды шиповника, а основа – индийский чай байховый, который монголы привезли в Поволжье.

Напиток подается горячим с пастилой, медом, сахаром вприкуску. Еще его разбавляют молоком, чтобы смягчить горьковатый привкус. Другая особенность, которая осталась до наших дней с давних времен, – пить чай из специальной небольшой посудки – «чынаяк».

kazanfirst.ru

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