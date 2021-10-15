В Казани разработан электронный исходник первого издания Коръана на основе шрифта «Казан басма»

18 октября в 13.00 часов в Информационном агентстве «Татар-информ» состоится торжественная передача Духовному управлению мусульман РТ электронных исходников первого издания Куръана на основе специально разработанного компьютерного шрифта «Казан басма». Цифровые материалы проекта из рук разработчика примет муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Это первая крупная и одна из главных инициатив муфтията в рамках подготовки к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Компьютерный шрифт “Казан басма” создан на основе аутентичного типографского оттиска. В последующей пресс-конференции примут участие:

1. Камиль хазрат Самигуллин – муфтий Республики Татарстан.

2. Мухаммад Абай – заместитель декана факультета “Илахият (шариат)” университета Мармара, доктор, разработчик шрифта.

3. Ришат Хамидуллин – заместитель муфтия Республики Татарстан, генеральный директор ИД «Хузур» ДУМ РТ.

На встрече с журналистами обсудят итоги работы по созданию компьютерного шрифта “Казан басма” для нового казанского Куръана, его значение в истории развития ислама в России и перспективы дальнейшего использования, проект издания нового казанского Куръана от ДУМ РТ и пр. Рабочие языки пресс-конференции: русский, татарский.

dumrt.ru