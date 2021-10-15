Оркестр La Primavera представил в городах Татарстана диск с Большой сиютой из «Шурале»

В концертный тур Казанского камерного оркестра La Primavera вошло шесть городов Татарстана. В каждом из них музыканты дают по два концерта. Дневной – специально для держателей «Пушкинской карты».

Для молодой аудитории худрук и главный дирижер оркестра Рустем Абязов подготовил программу «Мелодии из мобильника». В неё вошли сочинения, хорошо известные школьникам и студентам больше как рингтоны. На вечерних концертах была представлена Большая сюита из балета Фарида Яруллина «Шурале» – в городах республики она прозвучала впервые.

«Жители городов Татарстана первыми услышали Большую сюиту. Это результат нашей большой работы. Летом мы записали диск, точнее, флеш-карту с сюитой. Проект посвящен 80-летию первого татарского балета», – рассказал Абязов.

Диск с записью сюиты вышел из типографии накануне гастролей. Оркестровку, композицию и концертную редакцию сделал Рустем Абязов. Диски оркестр бесплатно передает в детские музыкальные школы, в Казани запись будет также передана в фонды телевидения и радио. Проект стал возможен благодаря полученному гранту благотворительного фонда ПАО «Татнефть».

Как рассказал маэстро, в график гастролей пришлось внести небольшие коррективы. В Набережных Челнах из-за дня траура концерт был перенесен на 21 октября, а в Чистополе отказали от идеи проведения концерта из-за антиковидных мер безопасности.

«Мы снова вынужденно возвращаемся к ограничениям. В ближайшее время заполняемость концертных залов не должна превышать 50 %. Как бы трудно для нас это ни было, мы понимаем, что это делается для всеобщей безопасности. И я, и музыканты оркестра давно привились. Будем надеяться, что пандемия сойдет на нет», – отметил Абязов.

В Казани Большая сюита из балета Фарида Яруллина «Шурале» и диск с записью будут представлены на концерте 12 ноября. Сочинение прозвучит в сопровождении стихов Альбины Абсалямовой. На концерт приглашена пианистка из Новосибирска Дания Хайбуллина.

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