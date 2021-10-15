Эксперты зафиксировали первые случаи мошенничества под видом переписи

«Лаборатория Касперского» зафиксировала первые случаи мошенничества под видом Всероссийской переписи населения. Об этом РБК рассказал аналитик сервиса Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

Всероссийская перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится до 14 ноября. Она впервые пройдет в двух форматах: цифровом и гибридном.

«Мы действительно фиксировали единичные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения», — сказал Воробьев. Злоумышленники под предлогом такой сверки пытались выманить у своих жертв личные данные, добавил Воробьев. Он предполагает, что мошенники таким образом тестировали новую схему.

В целом массового интереса злоумышленников к теме переписи населения не наблюдается, говорит руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко: «Однако не исключаем, что мошенники могут воспользоваться относительно невысоким уровнем цифровой грамотности пользователей и тем фактом, что принять участие в переписи можно онлайн. Они могут использовать такой новостной повод, например, для реализации фишинговых атак — чтобы выманивать данные пользователей». Он пояснил, что в сентябре «Лаборатория Касперского» зафиксировала небольшое увеличение числа фишинговых сайтов, подделывающих портал госуслуг, которые могут быть использованы для этих целей.

РБК отправил запрос в Росстат.

Мошенники выманивают личные данные, чтобы потом с их помощью убеждать жертву в легитимности звонка «от службы безопасности банка», «правоохранительных органов» и т.п. Конечная цель такого обмана — получение доступа к деньгам жертвы. По последним данным Банка России, во втором квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд руб., совершив свыше 236,9 тыс. денежных переводов без согласия клиентов. Для хищения денег злоумышленники в основном использовали методы социальной инженерии (обмана) — телефонные звонки или создание поддельных интернет-ресурсов.

Евгения Чернышова

rbc.ru