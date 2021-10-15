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В Якутске состоялось открытие нового творческого сезона в Доме Дружбы Народов им. А. Е. Кулавского

В Якутске состоялось открытие нового творческого сезона в Доме Дружбы Народов им. А. Е. Кулавского

в Новости, Слайдер, Главные новости, 15.10.2021 0 2

В Якутске состоялось открытие  42 творческого сезона в Доме Дружбы Народов им. А. Е. Кулавского. Мероприятие прошло в рамках укрепления единства и этнокультурного развития народов нашей Родины, расширения вовлеченности общественных организаций. Были представлены национальные костюмы, музыкальные инструменты, блюда национальной кухни, произведения декоративно-прикладного творчества, обычаи народов севера, русских, татар и якутов. Сила России – в единстве ее народов!

НКО “Туган Як” в Республике Саха (Якутия)

 

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