В Якутске состоялось открытие нового творческого сезона в Доме Дружбы Народов им. А. Е. Кулавского

В Якутске состоялось открытие 42 творческого сезона в Доме Дружбы Народов им. А. Е. Кулавского. Мероприятие прошло в рамках укрепления единства и этнокультурного развития народов нашей Родины, расширения вовлеченности общественных организаций. Были представлены национальные костюмы, музыкальные инструменты, блюда национальной кухни, произведения декоративно-прикладного творчества, обычаи народов севера, русских, татар и якутов. Сила России – в единстве ее народов!

НКО “Туган Як” в Республике Саха (Якутия)