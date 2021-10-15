Владимир Путин в формате онлайн принял участие во Всероссийской переписи населения

Президент Владимир Путин поучаствовал во всероссийской переписи населения, воспользовавшись порталом «Госуслуги», сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что перепись — это «не формальное дело». Опираясь именно на ее данные, «государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография», отметил он.

С помощью портала «Госуслуги» Путин в сентябре также проголосовал на выборах в Госдуму. Перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится до 14 ноября. Поучаствовать в ней можно очно и онлайн — дойти до стационарного участка, дождаться переписчика дома или пройти перепись на портале госуслуг.

rbc.ru