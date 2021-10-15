В Новосибирске прошел областной онлайн конкурс «Супер әби – 2021»

ГБУК НСО “Новосибирский областной татарский культурный центр” организовал и провел областной онлайн конкурс «Супер әби – 2021», в котором приняли участие 7 бабушек из Новосибирской области: с. Булатово Куйбышевского района, д. Альменево и д. Усманка Кыштовского района, д. Аул Кошкуль и д. Аул Тебис Чановского района, с. Убинское и города Новосибирска.

Конкурсантки подготовили и отсняли творческую программу в форме видеоролика, в котором отразили основные моменты: самопрезентацию, творческий номер, навыки приготовления татарских блюд.

Организация “Ак калфак” города Новосибирска