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В Новосибирске прошел областной онлайн конкурс «Супер әби – 2021»

В Новосибирске прошел областной онлайн конкурс «Супер әби – 2021»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.10.2021 0 3

ГБУК НСО “Новосибирский областной татарский культурный центр” организовал и провел областной онлайн конкурс «Супер әби – 2021», в котором приняли участие 7 бабушек из Новосибирской области: с. Булатово Куйбышевского района, д. Альменево и д. Усманка Кыштовского района, д. Аул Кошкуль и д. Аул Тебис Чановского района, с. Убинское и города Новосибирска.

Конкурсантки подготовили и отсняли творческую программу в форме видеоролика, в котором отразили основные моменты: самопрезентацию, творческий номер, навыки приготовления татарских блюд.

Организация “Ак калфак” города Новосибирска

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