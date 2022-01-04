В поселке Боровский представители ДУМ Тюменской области ознакомились старинными мусульманскими книгами

Представители Духовного управления мусульман Тюменской области вместе с руководителями и членами волонтёрского движения «Аль-Манар» (Маяк) посетили клубное формирование краеведческого направления при центре культуры и досуга посёлка Боровский Тюменского района «Родонит».

Причиной визита гостей из Тюменского центра стали старинные мусульманские книги, хранящиеся в татарском отделе клубного формирования, действующего под началом известного в Тюмени активного представителя татарской общественности Тюмени Минзата Ибатуллина.

Благодаря стараниям Минзата эфенди удалось собрать и отреставрировать порядка 80 единиц старинной мусульманской религиозной литературы, которая собиралась неутомимым собирателем старины на протяжении продолжительного времени в татарских деревнях Тюменского района. Среди собранного материала – фундаментальные труды мусульманских богословов средневековья на старотатарском, османском, арабском и персидском языках.

Помимо книг, Минзат агай собрал и восстановил старинные музыкальные инструменты, национальную одежду, предметы быта татарских семей.

Гости не ограничились посещением татарского отдела клуба, посетив также экспозиции отделов, посвящённых истории развития посёлка Боровский. Общественники познакомились с экспонатами и историческим материалом, посвящённым разным этапам развития посёлка.