В райцентре Альменево Курганской области началось строительство соборной мечети

Перед Всероссийским сельским сабантуем махалля 2772 (религиозная группа) Альменевского района Курганской области при поддержке Центрального духовного управления мусульман, Конгресса татар Курганской области, администрации Альменевского района приняла решение о строительстве соборной мечети в с. Альменево.

После получения проектно-сметной документации, на которую было затрачено 139 тысяч рублей, оформления земельного участка по ул. Лесная, 18Б и постановки на учет в кадастровой палате (общая стоимость услуг 5 тыс. 500 рублей), начался завоз строительных материалов.

В апреле нынешнего года, после проведения субботника и подготовки территории, началось огораживание территории заборным профнастилом. На закупку необходимого материала – профлиста, прожилин, столбов – затрачено 182400 рублей. На сегодняшний день огораживание земельного участка площадью 22 сотки закончено. На очереди – рытье котлована и возведение фундамента. Материал для него закуплен.

– На кирпич в количестве 4 тысяч штук мы израсходовали 36 тысяч рублей. На закупку цемента, гравия, замков, электродов, зарплату строителям и другой мелочи ушла 151 тысяча 123 рубля. Благодаря населению Альменевского района и бывшим жителям, уехавшим отсюда, но оставшимся неравнодушными к этому благородному делу, нам удалось собрать немалую сумму на строительство мечети.

На сегодняшний день общие затраты составили 668 тысяч 173 рубля, – поясняет председатель районной общественной организации национальных культур «Туган як» Рифад Каримов. – Территория будущей мечети очень просторная. Рядом планируется оборудовать парковку на 36 мест для приезжающих, что немаловажно, во время проведения праздничных молитв. В сегодняшней действующей мечети припарковать машину очень сложно. Возле мечети выведен стояк для будущего подключения газа, а значит, в дальнейшем, отопление помещения не станет проблемой. В этом году планируется закончить все фундаментные работы, на следующий – начать возведение здания мечети.

– Просим всех неравнодушных граждан-мусульман помочь в осуществлении планов по строительству мечети в селе Альменево. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону 8-912-978-86-66 к имам-хатыбу Вилкису Ибрагимову, или в магазин «Халяль», – обращается в конце беседы Рифад Каримов.