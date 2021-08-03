В парке им. Горького пройдет мастер-класс по татарскому народному танцу

В общественных пространствах Казани пройдут мастер-классы по фламенко, стретчингу и татарскому народному танцу. Занятия будут проводиться на татарском языке в рамках проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт» («В движении – жизнь»).

5 августа на набережной озера Кабан, возле плавучей сцены, пройдет мастер-класс по фламенко. Занятие по испанскому танцу проведет исполнительница фламенко, преподаватель, руководитель школы фламенко El Deseo Гульсина Галимуллина.

Еще один танцевальный мастер-класс пройдет 19 августа в парке им.Горького. На занятии казанцы смогут изучить движения традиционного татарского танца. Мастер-класс проведет художественный руководитель ансамбля «Казань» Чулпан Закирова вместе с участниками коллектива.

25 августа в парке «Черное озеро» пройдет занятие по стретчингу. Казанцам предложат комплекс упражнений, направленных на развитие гибкости и укрепление мышц. Проведет занятие тренер Лейсан Бикмуллина. Место сбора – возле амфитеатра парка.

Начало всех занятий запланировано на 19:00, участие бесплатное, сообщается на странице Дирекции парков и скверов в социальных сетях.

Напомним, в Год родных языков и народного единства в парках и скверах Казани проводятся открытые хореографические и спортивные занятия на татарском языке. Проект «Хәрәкәттә – бәрәкәт» продлится все лето.

kzn.ru