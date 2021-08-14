Работы на конкурс «Мин татар баласы» принимаются до 15 сентября

1 июля детский телеканал «ШАЯН ТВ» при поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка объявил о начале республиканского конкурса творческих работ – «Мин татар баласы»!

Целью конкурса является изучение истории, национальной культуры татарского народа, повышение творческой активности учеников, воспитание национального самосознания у подрастающего поколения.

На Конкурс принимаются рисунки, изделия ручной работы и поделки, основанные на татарских народных сказках, а также на татарских народных пословицах.

Победители будут определены в двух номинациях и возрастных категориях:

• «Самый лучший рисунок» (7-10 лет), (11-15);

• «Самые лучшие ручные изделия или поделки из дерева и других материалов» (7-10), (11-15 лет).

Победителей ждут денежные призы!

Приём работ осуществляется до 15 сентября 2021 года.

Заявку и фото (скан) работы необходимо направить на электронный адрес [email protected] / [email protected]

Положение Мин – татар баласы

shayantv.ru