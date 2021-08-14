Обнаружен уникальный военный дневник Адиба Маликова

Уникальный документ – военный дневник писателя Адиба (Әдип) Маликова (1921 — 2009 гг.) подготовил к публикации его сын Анвар Маликов. Серая общая тетрадь с записями на татарском и русском языках была недавно обнаружена во время изучения архива писателя при подготовке книги к его 100-летнему юбилею (16 августа).

«На войне дневники вести запрещалось, поэтому в официальных архивах страны их имеется лишь несколько десятков, — рассказал «Татар-информу» Анвар Маликов. — Было большим риском делать эти записи. Остается загадкой, как отец смог уберечь дневник от “бдительных” глаз и во время боев. До конца своей жизни он не рассказывал мне об этой тетради, она хранилась на дне одной из неприметных папок в глубине письменного стола. Я до нее добрался только когда целенаправленно стал поднимать все материалы для большой книги об отце».

18-летний Адиб Маликов был призван в армию в 1939 году и отправлен на Дальний Восток. Из-за войны служба затянулась на шесть с половиной лет. В качестве командира отделения разведчиков освобождал Южный Сахалин. За доблесть в кровопролитных боях награжден боевыми наградами.

День победы над Японией отмечался на протяжении трех лет – с 1945 по 1947 годы и был выходным. Потом он оказался в тени главного праздника — 9 мая и лишь в 2020 году 3 сентября официально назвали Днем воинской славы России в честь окончания Второй мировой войны.

«Есть выражение “забытая победа”, когда говорят об окончании Второй мировой войны на Дальнем Востоке. Еще меньше широким кругам известно о боях на Сахалине, разделенном тогда по 50-й параллели, — говорит Анвар Маликов. — Интернет-запрос “Художественные произведения об освобождении Южного Сахалина” выдает единственный результат – повесть “Остров моей юности” моего отца. Она автобиографична и строго следует исторической достоверности».

Повесть была издана на двух языках, в том числе в Москве в прошлом веке. Теперь она снова увидит свет в сборнике, но в уже с дополнениями, которые бы не прошли в советское время. Органиченным приложением к произведению и станет впервые публикуемый дневник.

Сборник энциклопедического формата «Адиб Маликов – записки солдата эпохи» готовится к выпуску издательством «Рухият» Благотворительного фонда «Татнефть». В нем найдут отражение довоенное детство в Башкирии, военная служба, учеба в Литинституте в Москве, работа журналистом в Казани, Мензелинске, Альметьевске. В сборнике есть главы о пребывании Мусы Джалиля в Мензелинске, жизни и творчестве «татарской Ахматовой» – Сажиды Сулеймановой, супруги Маликова. Интересны воспоминания о том, как развивался нефтяной край Татарстана и литературное движение в нем.

Ринат Билалов

tatar-inform.ru